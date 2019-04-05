中国救援队圆满完成赴莫救援任务 “中国红”广受赞誉

人民网北京4月5日电 （记者 魏艳）4日下午，应莫桑比克政府请求、赴莫桑比克开展国际救援的中国救援队65名队员，乘中国南航包机回国。受应急管理部党组书记黄明委托，应急管理部有关负责人、外交部和应急管理部消防救援局等有关司局负责人到北京首都机场迎接。

此次救援行动是应急管理部组建后首次派出中国救援队赴境外开展国际救援。10天以来，中国救援队根据救灾形势发展和当地政府需求，克服重重困难，深入灾情和疫情严重的地区，积极参与搜索救援、医疗救助和卫生防疫等工作，尽全力挽救生命和帮助灾民，捐赠了大量食品、药品等灾区紧缺物资。据统计，中国救援队共治疗3337人，清洗消毒33.08万平方米，为当地几千名灾民发放急需的食品、药品、饮用水等。结束救援任务后，中国救援队向莫卫生部和贝拉市相关政府部门捐赠医疗设备、救援装备等物资。

中国救援队在莫桑比克的救援行动，获得了国际组织、当地政府与民众的广泛赞誉。

在收容有400余名孤儿的贝拉市萨马利塔诺孤儿院，中国救援队捐助1000升饮用水、500公斤大米和200箱饼干，帮助缓解粮食短缺困难。孩子们齐唱儿歌表达感谢。随队医生还为孩子们进行健康检查，并对有伤病的孩子进行治疗。

贝拉市罗福特小学的一处灾民临时安置点收容了195多名灾民，其中儿童80多名。中国救援队专门在这里设立临时医疗点，连续三天对安置点及周边地区的灾民提供医疗救助服务。安置点唯一的医护人员阿拉特西亚说：“中国救援队的到来缓解了缺医少药的窘境，给了我们希望。”

随着救灾工作的推进，莫桑比克政府陆续将各临时安置点里的灾民转移到集中安置区，中国救援队又根据实际需要，在部分集中安置区设立医疗站，继续为更多的灾民提供医疗救助。

在贝拉市机场附近的埃什托里尔安置区，5000多个灾民在帐篷里居住。连续两天时间里，中国救援队的医疗站是唯一能提供大规模基本医疗救助的地方。这里许多孩子患有不同程度的慢性病，都没有得到很好的治疗。中国救援队的儿科医生、55岁的邵俊彦每天诊治受灾儿童多达百位，利用现有的药品，努力治疗灾后儿童急性常见病，尽量减轻慢性病带给孩子们的痛苦。

面临灾后霍乱疫情爆发的严峻形势，中国救援队还派出多支分队，对许多灾民安置点、孤儿院、当地华人住处及厂房、联合国和国际非政府组织的工作区域，甚至霍乱病患居住场所等进行消毒杀菌工作，对当地居民普及卫生防疫知识，成为贝拉灾后防疫重要力量。

在贝拉市霍乱病例多发的穆尼阿瓦区，中国救援队队员、北京消防特勤支队高米店中队指导员马俊宇参与了对该区16处霍乱病患住所的防疫清洗消毒，共计洗消5500平米。“身处疫区大家都非常紧张。背着30多斤重的消杀机，在密闭不透风的防护服里30多分钟，就已经全身湿透了”，马俊宇说，现场卫生状况非常糟糕，许多居民争相要求救援队给自家的房子进行清洗消毒。

国际健康联盟的穆安尼多帮助莫桑比克政府卫生部门评估各人群聚居点环境。他说，距离上次贝拉市爆发霍乱已经有十年，“我们相信，中国救援队配合政府的消杀工作可以阻止这一类疾病的扩散。”

3月28日晚，中国救援队作为唯一的国际救援队伍代表，受邀参加了莫桑比克总统纽西接见。纽西感谢包括中国在内的国际社会帮助莫桑比克赈灾，给予莫桑比克友好援助。

4月1日，联合国人道主义事务协调机构驻莫桑比克总负责人塞巴斯蒂安访问中国救援队营区，高度评价了中国救援队在行动中表现出的专业精神，对他们给予联合国的支持表示感谢。“中国救援队经常支援周边受灾国家，我们早已彼此熟悉信任，这有助于我们有效协调救灾行动，”塞巴斯蒂安说。

在救灾行动过程中，多位莫桑比克地方官员盛赞来自中国兄弟的无私帮助，表示在莫桑比克面临重重挑战之时，中国的人道主义援助对救灾赈灾具有重大意义。

(责编：马昌、袁勃)