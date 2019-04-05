中国驻朝鲜大使馆祭奠志愿军先烈

据新华社平壤4月4日电 （记者江亚平、 程大雨）中国驻朝鲜大使馆4日上午在平壤的友谊塔举行活动祭奠中国人民志愿军先烈，深切缅怀志愿军英烈忠魂。

中国驻朝鲜大使李进军与使馆外交人员，朝鲜城市经营省副相崔成哲、对外文化联络委员会副委员长兼朝中友协委员长朴京日等朝方官员以及旅朝华侨、在朝中资机构、留学生和媒体代表等向长眠于朝鲜的中国人民志愿军烈士敬献花圈，寄托哀思。

罗盛教烈士的外甥女方利中此次随中国湖南省祭扫志愿军英烈代表团来到平壤。她对记者说，她为有这样的亲人感到骄傲和自豪，希望下次带上自己的孩子再来朝鲜祭奠亲人，让下一代也能铭记先烈的光辉事迹、不忘中朝友谊。

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