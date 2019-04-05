中国救援队圆满完成赴莫桑比克救援任务

本报北京4月4日电 （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉：4日下午，应莫桑比克政府请求，赴莫桑比克开展国际救援的中国救援队65名队员，乘中国民航包机回国。

此次救援行动是应急管理部组建后首次派出中国救援队赴境外开展国际救援。10天以来，中国救援队根据救灾形势发展和当地政府需求，克服重重困难，深入灾情和疫情严重的地区，积极参与搜索救援、医疗救助和卫生防疫等工作，尽全力挽救生命和帮助灾民，捐赠了大量食品、药品等灾区紧缺物资。

据统计，中国救援队共治疗3337人，清洗消毒33.08万平方米，为当地几千名灾民发放急需的食品、药品、饮用水等。结束救援任务后，中国救援队向莫桑比克卫生部和贝拉市相关政府部门捐赠医疗设备、救援装备等物资。

面对灾后霍乱疫情暴发的严峻形势，中国救援队派出多支分队，对许多灾民安置点、孤儿院、当地华人住处及厂房、联合国和国际非政府组织的工作区域，甚至霍乱病患居住场所等进行消毒杀菌工作，为当地居民普及卫生防疫知识。

中国救援队获得了国际组织、当地政府与民众的广泛赞誉。

《 人民日报 》（ 2019年04月05日 03 版）

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