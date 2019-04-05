王毅分别会见柬埔寨和泰国客人

新华社北京4月4日电 （记者朱超）国务委员兼外交部长王毅4日在北京钓鱼台国宾馆分别会见柬埔寨国王西哈莫尼、太后莫尼列和泰国公主诗琳通。

会见西哈莫尼国王和莫尼列太后时，王毅转达了习近平主席和夫人的亲切问候和良好祝愿。王毅表示，西哈莫尼国王陛下继承西哈努克太皇的对华友好传统，为推进中柬友好事业发挥了不可替代的重要作用。中柬应同亚洲各国一道，相互借鉴，相互包容，共同维护亚洲优秀传统，共创亚洲更加美好未来。

西哈莫尼国王和莫尼列太后请王毅转达对习近平主席和夫人的诚挚问候和崇高敬意，表示愿同中方一道，共同传承发扬两国传统友谊，推动两国关系不断发展。

会见诗琳通公主时，王毅表示，公主第四十八次访华，是名副其实的中泰友好使者。泰国王室为推动中泰友好关系、深化两国互利合作作出了重要贡献。中方愿同泰方一道，传承“中泰一家亲”传统友谊，不断加强各领域合作，使中泰关系好上加好、亲上加亲。

诗琳通表示，泰国王室珍视泰中友好关系，感谢中方对泰国教育、科研事业发展以及偏远地区扶贫工作提供的支持和帮助。

《 人民日报 》（ 2019年04月05日 03 版）

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