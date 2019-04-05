“共建一带一路符合欧中双方利益”

近日，“‘一带一路’政策沟通委员会”在位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会总部宣布成立。来自英国、法国、荷兰等国的15位议员作为创始成员出席了成立仪式。

“一带一路”政策沟通委员会由欧洲议会欧中友好小组主席德瓦召集，旨在通过加强与中国沟通协调，推动“一带一路”倡议及该倡议框架内的相关合作在欧洲地区拓展。

德瓦表示，历史上，古丝绸之路曾为人类文明的交流作出了重要贡献；今天，“一带一路”建设将使沿线国家和地区实现共同发展和繁荣。“欧洲许多国家需要通过参与‘一带一路’建设来加强与中国的合作，欧中之间应加强政策沟通，从而推动‘一带一路’框架下各领域务实合作有效开展。共建‘一带一路’符合欧中双方利益。”

欧洲保守与改革党派联盟主席、欧洲议会国际贸易委员会副主席扎拉迪尔表示：“欧洲应当充分把握中国发展机遇，积极加强欧中合作。”他期待欧洲议会为此作出更多努力，使欧中人民不断从中受益。

欧洲议会欧中友好小组秘书长盖琳对记者说：“政策沟通是‘一带一路’倡议的重要内容。我们将大力推动欧中之间的政策沟通，为进一步促进双方‘一带一路’框架下的合作奠定良好基础。”

“‘一带一路’为欧中合作带来广阔发展机遇。”来自英国的议员巴希尔对记者表示：“‘一带一路’建设已经使很多国家和地区实现切实发展，欧洲应成为其中的参与者而不是旁观者。这不仅将促进欧中经贸领域的合作，还将为双方在包括全球治理、环境保护、消除贫困等领域的合作提供重要平台。”

据悉，“一带一路”政策沟通委员会成立后将先期在数字经济、环境保护、中小企业合作以及文化交流等领域设立4个工作组，并将参加今年4月在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。从6月起，该委员会将定期前往中国进行“一带一路”政策沟通，年底将在欧洲议会内部举行“一带一路”探讨会，起草“一带一路”欧中系列合作方案并提交欧盟委员会及欧盟各成员国政府。

（本报法国斯特拉斯堡电）

《 人民日报 》（ 2019年04月05日 03 版）

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