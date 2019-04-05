全国人大代表团访问白俄罗斯

新华社明斯克4月3日电 （记者魏忠杰）应白俄罗斯国民会议代表院邀请，全国人大常委会副委员长沈跃跃于4月1日至3日率团访问白俄罗斯，其间，与白国民会议代表院主席安德烈琴科会谈，分别会见总理鲁马斯和国民会议共和国院副主席谢特金娜，并出席白对外友协举办的庆祝中华人民共和国成立70周年活动。

沈跃跃表示，在习近平主席和卢卡申科总统的战略引领下，中白全面战略伙伴关系快速发展，各领域务实合作成果丰硕。中方愿同白方一道，全面落实两国元首共识，以共建“一带一路”为契机，深化经贸、人文、地方等领域交流合作。两国立法机构应为推动中白关系持续深入发展作出新贡献。

白议会和政府高度评价白中关系发展水平，期待同中方推进共建“一带一路”合作项目，加强包括议会在内的各领域协作，扩大互利合作成果。

代表团还考察了中白工业园。

《 人民日报 》（ 2019年04月05日 03 版）

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