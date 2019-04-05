全国人大代表团访问白俄罗斯

新华社明斯克4月3日电 （记者魏忠杰）应白俄罗斯国民会议代表院邀请，全国人大常委会副委员长沈跃跃于4月1日至3日率团访问白俄罗斯，其间，与白国民会议代表院主席安德烈琴科会谈，分别会见总理鲁马斯和国民会议共和国院副主席谢特金娜，并出席白对外友协举办的庆祝中华人民共和国成立70周年活动。
沈跃跃表示，在习近平主席和卢卡申科总统的战略引领下，中白全面战略伙伴关系快速发展，各领域务实合作成果丰硕。中方愿同白方一道，全面落实两国元首共识，以共建“一带一路”为契机，深化经贸、人文、地方等领域交流合作。两国立法机构应为推动中白关系持续深入发展作出新贡献。
白议会和政府高度评价白中关系发展水平，期待同中方推进共建“一带一路”合作项目，加强包括议会在内的各领域协作，扩大互利合作成果。
代表团还考察了中白工业园。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】