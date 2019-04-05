“共同思考人与自然的和谐与共存”

4月的北京，春和景明，万紫千红。本月29日，2019年中国北京世界园艺博览会将在延庆拉开帷幕。日前，北京世园会园区迎来了第一批外国记者。在外交部亚洲司与北京世园会事务协调局（世园局）的共同组织下，来自巴基斯坦、日本、朝鲜、韩国、越南、新加坡等周边国家和地区的30多位驻华记者走进园区先睹为快。

“在座各位可有人认识‘妫汭’二字？”了解到此次前来探访园区的外国记者大多懂中文，在前往园区的车上，负责讲解的世园局宣传策划部部长崔勇就考起了大家。这一汉字题引起了大家的浓厚兴趣。“妫汭（guīruì），指妫水隈曲之处。妫水之名由来已久，传说上古之时有野象危害人类，在娥皇、女英的帮助下，舜帝最终制服了野象，后人就把舜帝服象而居的地方叫作‘妫’。因此，最初的妫字，形似女子手牵大象……”崔勇介绍。

伴随着古风古韵的文化故事，首批探营的外国记者来到位于长城脚下、妫水河畔的世园会园区，终于明白为何要先了解“妫汭”二字。除了妫水河，世园会核心景观区内还有妫汭湖，而形如彩蝶般的世园会演艺中心也以“妫汭”命名，被称为妫汭剧场。知道了“妫汭”背后的文化故事，外国记者对北京世园会以及中国文化有了更深入的了解。

在世园会四大主场馆之一的植物馆，外国记者在屋顶花园看到，以菲律宾国树的枯木为主材料设计创作的长颈鹿装饰景观——“莫莉和她的一家人”已经就位。据悉，如今这种树已经濒临灭绝。世园会植物馆除了展现植物本身之外，还重视挖掘人类与植物的关系，呼吁人类珍视森林植被、保护地球资源。一位日本女记者边听边记，频频点头，显然，她对“植物离得开人类，人类却离不开植物”的说法非常认同。

在参观了园区最高处的永宁阁和外形恰似如意的中国馆后，记者们来到世界园艺展区。刚到展区，他们便迫不及待地前往各自国家主题展园一探究竟。据了解，本届世园会将有约110个国家、地区和国际组织参展，这将刷新世园会参展方的历史纪录。

目前，在该展区的41个室外展园中，“茶室庭院”式的日本展园、以“大温室”为外形设计的新加坡展园、以传统“燕子楼”为主体建筑的韩国展园等的主体建筑已经成形，未来将以花卉植被等加以装饰。

韩国《东亚日报》记者权五赫对本报记者表示，在园区的所见所闻让他对即将举办的世园会充满期待。“极具‘中国风’的永宁阁，展现韩国传统亭台楼阁之美的燕子楼，以及朝鲜展园内象征着和平的鸽子塔等，彰显各国特色园林文化的建筑齐聚北京，让我印象深刻。”

阿斯加尔·穆罕默德是巴基斯坦联合通讯社驻京记者。他说，首次探访世园会园区，“感觉非常棒。世园会将向各国参观者展示来自世界各地的花卉与植物，也将为国家间增进交流合作提供重要平台”。

“面积大、规划好、底蕴深”是越南通讯社记者裴英俊的直观感受。他认为，在园区里，中国和世界其他国家及地区的特色植被、园林文化相融交会，体现了中国重视绿色环保的发展方向。裴英俊说，他相信在中国各方的协同努力下，北京世园会必将受到国际社会的瞩目。

回程路上，记者们纷纷感叹不虚此行，学到了中国古典文化知识，也感悟了中国生态文化。“期待此次北京世园会在推动各国文化交流合作的同时，也让来自世界各地的参观者共同思考人与自然的和谐与共存。”权五赫说。

《 人民日报 》（ 2019年04月05日 03 版）

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