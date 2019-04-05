“携手打造缅中互利共赢示范项目”（共建一带一路）

中缅工作人员在新康丹泵站操作设备。

本报记者 孙广勇摄

■“中缅油气管道项目将有力提升缅甸工业化和电气化水平，对缅甸经济持续稳定发展具有重要意义。”

■“缅甸地处‘一带一路’沿线，对缅甸和整个地区发展来说，参与‘一带一路’都是有益机遇。”

在5艘牵引船的牵引下，中远“远富湖号”油轮缓缓停泊在位于缅甸若开邦皎漂市的马德岛港。3条输油管分别降下，与油轮输油管口对接，向港口卸油，将其储存到单座储量为10万吨的储油罐内。这些原油经过检测、加压后，将经由771公里的中缅原油管道，从中缅边境的南坎计量站进入中国。在并行的天然气管道内，从缅甸西南海域开采的天然气同样从该计量站进入中国。

“感谢中缅天然气管道，发电厂有了充足的天然气作燃料”

站在皎漂镇最高的酒店阳台向远处望去，几座高层建筑灯火通明，镇里道路也被一排排路灯照亮。与几年前记者看到的漆黑一片的夜晚相比，这里完全变了样。

酒店经理钦茂伦告诉记者：“以前哪有人来皎漂啊，晚上漆黑一片，当地人都不愿出门。政府供电一天只有两三个小时，私人发的电价格又很高，哪用得起！现在皎漂经济实现快速发展，感谢中缅天然气管道，发电厂有了充足的天然气作燃料。”

据悉，中缅天然气管道全线设置站场6座，年设计输量120亿立方米，缅甸下载量不超过管输量的20%。“截至今年2月，中缅天然气管道为缅甸下载天然气31亿立方米，主要向皎漂、当达和曼德勒3个发电厂供气。”中缅油气管道项目生产运行部经理袁运栋告诉记者。在位于皎漂的中缅天然气管道首站，黄色和灰白色管道在湛蓝的天空下十分亮丽，计量表指针飞速转动，每天约60.27万立方米的天然气从这里下载，输往皎漂发电厂。

缅甸的电力开发十分落后，全国超过60%的城镇和地区无法得到正常的电力供应。2013年9月，中缅天然气管道投产40天后，皎漂首站即实现临时分输，向当地天然气发电厂供气。居民用电从过去每天的三四个小时增加到全天供电，电费也大幅降低。皎漂县县长吴登梭说：“有了中缅天然气管道提供的天然气，皎漂成为若开邦第一个使用天然气发电机发电并实现24小时通电的城镇，若开邦其他地区的供电情况也得到很大改善。”

此外，位于缅甸北部曼德勒以及中部仁安羌、当达的天然气分输站，高峰期每天可为当地下载天然气270万立方米，直供发电厂与沿线工业用户，有效缓解缅甸电力紧张局面。记者了解到，有了充足的天然气供应后，曼德勒和当达工业园区的企业得以全力投入生产，在创造巨大经济效益的同时，也显著提高了当地民众的生活水平。

“看着油气管道在自己的守护下平稳顺利运行，我们非常自豪”

傍晚时分，记者抵达中缅油气管道新康丹泵站。站在高处望向层峦叠嶂的若开山，弯弯曲曲的盘山公路上只能看到忽左忽右的汽车灯光。

新康丹泵站位于若开山脉西侧半山腰，是中缅原油管道第二座输油站，距离最近城市需要4小时以上车程。该泵站是中缅原油翻越若开山奔向中国大西南最主要的动力源。原油从马德岛首站输出后，必须在这里加压，才能继续输送。“必须确保万无一失，绝不能停机。”新康丹泵站副站长刘英吉告诉记者，除了为原油加压，该站还负责若开山区194公里油气管道线路及阀室的安全运行。“尽管条件艰苦，大家相互鼓励、相互支撑，确保了泵站的正常运营。”

在海拔1200多米的若开山上，两米多宽的柏油路旁有不少竹棚——这里是道路养护工的居所。“6月至10月是雨季，一下大雨就有滑坡。我们抢在雨季前养护道路，还要随时准备应对可能出现的紧急情况。”道路养护工丹昂告诉记者：“在中国同事的帮助下，我们齐心协力克服了种种难题，非常有成就感。”

新康丹泵站管辖山区段地质灾害极易发生，坚守在这里的员工及时完成各项维护工作，确保管道和光缆的安全，将油气输送到中国国内。“这是一项十分重要而有意义的工作，大家干劲十足，看着油气管道在自己的守护下平稳顺利运行，我们非常自豪。”马德岛管理处副处长张继成对记者说。

“希望学习中方技术和管理经验，为未来缅甸油气行业发展储备人才”

近年来，缅甸实行经济开放政策，记者在缅甸各地都能感受到经济发展的巨大活力，工厂全力运转、公路港口运输繁忙，而油气工业为此提供了重要支撑。时任缅甸副总统吴年吞在中缅天然气管道投产时曾表示：“中缅油气管道项目将有力提升缅甸工业化和电气化水平，对缅甸经济持续稳定发展具有重要意义。我们要携手打造缅中互利共赢示范项目。”

中缅油气管道项目的建成，解决了缅甸天然气下游市场难题，实现了出口创汇，同时为缅甸带来可观经济收益，并有力带动了就业，促进了缅甸经济社会发展。截至今年1月底，中缅油气管道项目累计为缅甸贡献直接经济收益约2.1亿美元。项目用工累计超过290万人次，施工高峰期当地用工达6000多人。

项目为缅籍员工量身制订岗位培训计划，现有当地雇员800余人，占员工总数的80%。项目培训不仅为管道运营服务，还为缅甸未来能源工业培养了人才。纳温毕业于仰光大学机械系，是被公司录取并送到中国西南石油大学学习的首批缅甸大学生之一，现任中缅油气管道曼德勒分输站技术员。他说：“从培训中我们学到了先进的技术，相信这一定能服务于缅甸未来发展。”

中缅油气管道项目是“一带一路”建设的先导项目。在马德岛，记者看到几名缅甸年轻人在巨型储油罐前拍照，原来是缅甸国家油气公司派驻马德岛的工程师貌呵呵昂带同事来参观。“马德岛港是缅甸第一座现代化大型国际原油港口，中缅油气管道是缅甸最现代化的油气工程，公司派我们在这里工作，就是希望学习中方技术和管理经验，为未来缅甸油气行业发展储备人才。”

缅甸政府高度重视并积极参与“一带一路”和中缅经济走廊建设，缅甸国务资政昂山素季表示：“‘一带一路’不仅涵盖基础设施建设，其领域非常广泛。缅甸地处‘一带一路’沿线，对缅甸和整个地区发展来说，参与‘一带一路’都是有益机遇。”

（本报缅甸皎漂电）

《 人民日报 》（ 2019年04月05日 03 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)