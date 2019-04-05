中国驻印度大使罗照辉在印媒发表文章纪念中印建交69周年

新华社新德里4月4日电 中国驻印度大使罗照辉4日在印度知名英文媒体《印度快报》上发表署名文章《龙象共舞开创亚洲世纪》，纪念中印建交69周年，强调中印关系虽历经起伏波折，但友好合作始终是大势和主流。

罗照辉指出，2018年4月，中印领导人在武汉举行具有历史意义的非正式会晤。中印关系提质升级，步入发展快车道。

罗照辉强调，当前中印关系良好发展势头来之不易，值得珍惜。以史为鉴，我们有以下几点体会：一是两国领导人始终牢牢把握中印关系发展的大方向，引领中印关系这艘大船劈波斩浪，勇往直前；二是中印关系滚滚向前势不可挡，上下起伏间隔时间缩短展现了两国关系的坚韧性、成熟度和承压性；三是人文交流是“粘合剂”，两国人员往来突破百万，文化、教育等各领域交流不断厚植民意基础；四是务实合作是“压舱石”，中国连续多年成为印度最大贸易伙伴，两国在医药、信息技术、互联互通等领域合作潜力巨大；五是多边合作是“增长点”，中印在重大国际问题上加强合作，为两国关系发展注入新动力；六是管控分歧是“稳定器”，双方应增进互信，扩大合作蛋糕，缩减负面清单，通过协商对话解决有关问题。

罗照辉表示，明年将迎来中印建交70周年。下一步，我们要继续以共同构建人类命运共同体为目标，突出“转化”“稳定”和“愿景”三个关键词，实现中印关系行稳致远。相信中印作为两大文明古国，有能力也有智慧走出一条相邻新兴大国友好相处之道，携手实现龙象共舞，共同开创亚洲世纪，在下一个70年再创辉煌。

(责编：岳弘彬、曹昆)