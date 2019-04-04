“点燃人才引擎” 西北组团“英才荟”

为加快建设粤港澳大湾区人才高地，以人才合作助推粤港澳深度融合发展，3月29日上午，由中山市人才工作领导小组主办，中共中山市横栏镇委员会承办、CCG支持的“点燃人才引擎 助推高质量发展”西北组团“英才荟”——人才政策发布会暨人才发展峰会在横栏镇举办。本次活动是2019年中山市人才节的重要组成部分，旨在探索建设“创新人才基地”的路径，以人才动力带领横栏经济腾飞。与会人员首先观看“横栏人才十条”视频动画。

“横栏人才十条”政策包括了党管人才、引进高层次人才享受政府津贴、加强博士后科研支持力度、享受人才医疗保障、优化人才子女就学教育保障等。今年，横栏镇将启动人才活动中心及全市首个镇级人才公寓的建设，打造引才聚才新优势。新建的60套人才公寓，将按照‘适当简洁、绿色环保’的标准装修，配套家具一应俱全，满足拎包入住需求。另外，将建设上下共两层楼的人才活动中心，中心以“环境优美、格调高雅”为标准，设置包括前台、接待厅、展示厅、休闲咖啡厅、学术报告厅、党员活动室、健身房、阅览室等功能区，为人才打造一个商务洽谈、聚会联谊的理想场所，成为横栏镇服务人才的重要基地。

南方国际人才研究院副院长、博士研究员崔震海博士就产业创新与人才发展激发区位优势剖析横栏产业发展的契机和分析人才结构对产业结构的影响，就横栏镇如何对接深圳等湾区资源，如何打造优势人才结构体系，如何利用独特的区位优势和产业优势实现横栏跨越式发展作了详细阐述。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)