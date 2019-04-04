蒙古国北部四省发生森林火灾

蒙古国库苏古尔森林火灾现场。（图片来自蒙古国紧急情况总局网站）

人民网乌兰巴托4月4日电（记者 霍文）据蒙古国家公共广播电视台4月4日报道，蒙古国北部地区库苏古尔省查干乌尔、巴彦朱日和两县，色楞格省尤鲁县，肯特省巴特希来特县，东方省巴彦乌拉县等四省近日发生森林火灾，紧急情况总局和地方政府正在组织灭火。

据蒙古国紧急情况总局国家救援队发布消息，近日在距离库苏古尔省查干乌尔县230公里处发生森林火灾。根据紧急情况总局局长命令，总局下属灭火局局长尼玛巴亚尔上校、国家救援队队长那木斯来上校率30名队员，于4月2日乘直升机抵达森林火灾两层展开灭火工作。同时，库苏古尔省紧急情况局13名队员和查干乌尔县县长率45人参与灭火。目前火势虽得到控制，但火场有风且非常干燥，对灭火工作十分不利。据估计过火面积已达10平方公里。

据报道，近5年来，蒙古国共发生1075起森林草原火灾，过火面积1400万公顷，190余人死亡。90%以上的森林草原火灾是人为原因。

(责编：燕勐、杨牧)