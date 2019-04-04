清明前夕，中国驻越南使馆组织祭奠援越中国烈士。刘刚 摄

人民网越南太原4月4日电（记者 刘刚）当地时间4月4日上午，中国驻越南大使馆组织馆员、留学生、驻越中资机构、媒体代表，以及越南友好人士代表，共同前往位于越南太原省同喜县灵山乡两座烈士陵园，祭奠长眠于此的139名中国援越抗美烈士，深切缅怀和铭记他们为中越友谊所做贡献。

中国驻越南大使熊波在祭奠仪式上说，今天，我们代表祖国人民同越南同志一起，怀着无比崇敬的心情，祭奠长眠于此的中国援越抗美烈士，深切缅怀你们为中越两国的国家独立和民族解放事业作出的伟大历史性贡献，向你们，并向所有长眠于越南国土上的中国烈士们致以崇高的敬意。

陵园内，用大理石砌成的中国烈士墓，庄严肃穆。墓碑上，分别用中文和越南文镌刻着中国烈士的姓名、籍贯和牺牲日期等信息。陵园中心纪念碑上，用越南文书写：“世代铭记烈士恩情。”陵园内的围墙上，用中文和越南文书写的“革命烈士永垂不朽”“越中友谊万古长青”等标语格外醒目。中国驻越南大使馆敬献的花圈，白色缎带上书写着：“援越烈士永垂不朽。”越中友好协会也献了花圈。

半个世纪前，应越南党和人民的请求，中国政府先后派出32万中华儿女奔赴越南，同越南人民并肩战斗，抗击外来侵略。其中，1400余名优秀指战员长眠在越南国土上，他们用宝贵生命筑起了中越友谊的不朽丰碑。（完）

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