东航启用新机型执飞上海-罗马航线

新华社罗马4月3日电（记者陈占杰 刘咏秋）中国东方航空公司3日晚在罗马菲乌米奇诺机场举行仪式，庆祝东航MU787/788上海-罗马往返航线使用最新空客A350-900机型执飞，在航线开通8周年之际为旅客打造优雅舒适的空中之旅。

中国东方航空欧洲营销中心罗马营业部总经理蔡书祥说：“A350-900是一款划时代的机型，我们为该款机型选择了全球最优的性能选项，并配置了出色的客舱构型和东航最新一代的旅客服务系统，旨在为旅客带来更智能、更舒适、更安全可靠的乘机体验。”

罗马菲乌米奇诺机场首席商务官帕隆贝利说：“罗马-上海航线的连接和服务质量提升，证明了菲乌米奇诺机场与中国东方航空公司合作发展战略的重要性。”

中国驻意大利大使馆公使衔经济商务参赞李滨在致辞时说，当前中意关系正处在最好时期，祝愿东航不断发展壮大，为中意关系插上强劲的双翼，乘着“一带一路”的东风实现新的腾飞。

自2011年3月该航线开通以来，东航上海-罗马航班从最初的每周3班增加到每周7班，8年来累计超过100万旅客选择东航往来中意两国，为中意之间的交流架起空中“丝绸之路”。

作为当今世界上先进、高效的宽体飞机系列,由碳纤维复合材料制成的A350-900机型可执飞19个小时，航程可达18000公里。

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