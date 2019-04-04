“合作共赢的典范”——访法国前总理德维尔潘

人民网巴黎4月4日电（记者 龚鸣）“继去年一月马克龙总统访华之后，非常高兴习近平主席到访法国，两国元首实现互访传递了法中友谊长盛不衰的信息。”法国前总理德多米尼克·维尔潘接受记者采访时表示，自1964年建交以来，法中两国维持着真诚、友好、充满活力的关系，为经贸、外交和文化等各领域的往来打下了基础。他说，国际形势的变化要求法中两个国家必须继续携手、坚定地维护世界和平、安全与稳定。从习近平主席再度访问法国可以看出，法中两国实现了这一要求和承诺。

德维尔潘认为，习近平主席的访问有三点值得注意：一是法中两国在打击保护主义和单边主义问题上站到了同一阵线上，二是法中在政治、文化、能源、航空等诸多领域的双边合作得到了深化，三是实现了一次外交上的创新，将法中关系提升到欧中关系层面，不仅展示了法国在欧洲的影响力，也掀开了欧中两大经济体合作的新篇章。他认为，欧盟和中国都拥有联合国常任理事国席位、占据全球1/3以上的国内生产总值，欧中合作对于世界和平、经济增长有着决定性的作用。在“一带一路”合作框架下，欧中之间的贸易往来不仅规模越来越大，而且趋于平衡，体现了互利共赢的特点。习近平主席的访问为即将举办的第21届中欧峰会奠定了良好的基础。

德维尔潘回忆道，在过去的55年间，同为联合国常任理事国的法中两国在众多重大问题上表达了一致立场，体现了双方促进世界和平与稳定、以多边主义合作和平解决争端的共同意愿。尽管当今世界充满分歧和疑虑，法国仍是中国稳固可靠的伙伴，中国也是法国务实可信的伙伴。“法中两国虽然分处欧亚大陆两端，却是合作共赢的典范。在如此飘忽不定的国际局势中，法中之间真诚牢固的友谊关系是多么可贵！”德维尔潘说。

德维尔潘认为，法中两国在诸多领域的合作符合期待，也十分必要，双方可以在三大合作领域共同努力，实现突破。 一是在经济增长和自由贸易上，继续坚定地遏制保护主义的势头，开展平等对话。他认为，只有平等对话才能够促成许多关键领域的合作，法国和欧洲愿意以尊重和建设性的态度对待中国。二是自2015年巴黎协议签订以来，环境问题就成为法中关系的重要议题。两国可以携起手来，促成国际生态法律的制定，迈出遏制全球变暖的一大步。三是法中有能力和意愿维护世界和平，可以通过在联合国安理会的协调合作、在部分欠发达地区开展合作等来实现。

“一带一路”倡议提出五年多来，相关项目建设在世界各地如火如荼地展开。德维尔潘认为法国和欧洲越来越注意到这一倡议在经济、政治和文化上的魅力。自2013年习近平主席发起这一倡议以来，法国就首先表示了支持，法国政府和不少企业投入了法中“一带一路”框架下的合作，还参与了亚洲基础设施投资银行。德维尔潘表示，法国作为欧洲的核心大国，可以作为中国和欧洲其他国家之间的桥梁，推动“一带一路”倡议更好地落地。

“我很幸运能够常常去到中国。”德维尔潘说，任何常去中国的人都会被她的巨大变迁和飞速增发展所吸引。他观察到，中国经济增长模式的转变已经深入到各行各业，比如汽车、航空、能源、数字科技等，中国逐渐从出口低附加值产品的国家成长为越来越依靠创新和内需拉动的经济体。德维尔潘曾多次参加在乌镇举办的世界互联网大会，在与中国学生、企业家的交流中感受到了中国经济转型内在的统一性。

德维尔潘赞赏道，在谷歌、亚马逊、脸谱等美国互联网巨头的垄断中，中国建设了一个强大的科技生态系统，在独立自主的基础上实现了成就卓著的国际化发展，比如电商领域里的阿里巴巴和京东、网络和社交媒体领域的百度和腾讯等。他认为，中国实现了服务业增长、内需增加、科技含量提高以及国际影响力提升等诸多方面的齐头并进。这一稳步前进的国际化进程背后，体现了中国对内促进社会和谐、城乡共同发展的努力。

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