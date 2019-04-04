马朝旭：中国积极推进2030年议程人口与发展目标

人民网联合国4月3日电 （记者 李晓宏）当地时间4月2日，中国国家卫生健康委员会与联合国人口基金在纽约共同主办“国际人口与发展大会(ICPD)25年在中国”主题边会，中国常驻联合国代表马朝旭发言表示，国际人发大会举办25年来，中国为推进落实ICPD行动纲领和2030年可持续发展议程作出重要和积极贡献。未来中方将继续积极推进人口、生殖健康领域南南合作与“健康丝绸之路”等国际合作，与国际社会共同落实2030年议程人口与发展领域可持续发展目标。

马朝旭说，落实2030年议程的根本目的是实现全球可持续发展，消除贫困和饥饿，实现各国持久、普惠和可持续经济增长和社会包容。2030年议程通过4年多来，中方为推进落实人口与发展领域可持续发展目标做出了重要努力，取得了实实在在的成果。过去6年，中国现行标准下农村贫困人口累计减少8000多万，每年减贫规模都在1000万人以上。中国建立了覆盖全国95%以上人口的全民基本医保体制。2016年，中国孕产妇死亡率降低至十万分之19.9，婴儿死亡率降低至千分之7.5，提前实现了相关领域可持续发展目标。

马朝旭介绍，中方积极推进国际合作，与国际社会共同落实人口与发展领域可持续发展目标。中方深入落实习近平主席在2015年联合国发展峰会上作出的承诺，在发展中国家特别是非洲国家实施100个妇幼健康工程项目，建设100所医院和诊所，并同发展中国家在人口和生殖健康领域开展务实合作。中方全面推进共建“一带一路”，推出构建“健康丝绸之路”，聚焦卫生安全、卫生发展和卫生创新三大领域，帮助“一带一路”沿线国家落实2030年议程健康领域可持续发展目标。截止2018年4月，40多个“一带一路”相关国家和地区同中方签署了双多边卫生合作协议，“健康丝绸之路”建设初见成效。中方全面推进南南合作，不断加大投入，深化同国际机构合作。中方积极支持人口基金发挥人口与发展领域技术优势，在落实2030年议程方面发挥更大作用，根据发展中国家需要，支持他们实现经济、社会、人口全面协调发展。

马朝旭表示，面向未来，中国将继续全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,大力推进“—带一路”建设，深入落实2030年议程人口与发展领域可持续发展目标。中方将继续推进人口、生殖健康等领域南南合作，同发展中国家共同努力，为落实2030年议程和可持续发展目标作出更大的贡献。

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