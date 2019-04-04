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外交部敦促美方慎重妥善处理涉台问题

2019年04月04日19:54  来源：新华网
 

新华社北京4月4日电（记者侯晓晨）针对美国现役军人进驻“美在台协会”，外交部发言人耿爽4日表示，美方以任何借口派军事人员赴台，都违反了一个中国原则和中美三个联合公报规定，必然给中美关系造成消极影响。他敦促美方纠正错误做法，慎重妥善处理涉台问题。

据报道，4月3日，“美在台协会”台北办事处发言人孟雨荷称，自2005年以来，美国政府就派遣包括现役军人在内的人员进驻“美在台协会”台北办事处。同日，美国国务院发言人表示，美奉行一个中国政策，“美在台协会”台北办事处的安保工作由一小批美方人员和人数更多的当地雇佣人员、地方当局合作负责。

耿爽在4日举行的例行记者会上答问时说，美方在同台湾保持非官方关系的问题上是作出过明确承诺的。中方坚决反对美台开展任何形式的官方往来和军事联系，此前已多次就有关问题向美方表明严正立场。

他说，一个中国原则是中美关系的政治基础。美方以任何借口派军事人员赴台，都违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，必然给中美关系造成消极影响。

“我们敦促美方重信守诺，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，纠正错误做法，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。”耿爽说。

(责编：燕勐、杨牧)
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