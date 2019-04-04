初步调查报告：埃塞空难飞行员遵循应急程序

新华社亚的斯亚贝巴4月4日电（记者王守宝）埃塞俄比亚交通部4日发布有关埃塞俄比亚航空公司3月10日空难的初步调查报告。报告显示，失事飞机的飞行员遵循相关应急程序。

埃塞交通部长达格玛维特·莫格斯当天在发布会上介绍了埃塞航空空难的初步调查结果。莫格斯表示，飞行员遵循了飞机操作程序，但是还是无法控制飞机。

莫格斯还指出，失事飞机在起飞前已获得了有效的适航证书。飞行员拥有驾驶波音737-8飞机的必要执照和资格。飞机在起飞时显示正常。

埃塞航空4日就此发表声明说，初步调查报告“清楚地”显示，失事飞机的飞行员“完全遵循”波音公司推荐和美国联邦航空局批准的应急程序。

声明说：“尽管飞行员努力工作并完全遵循应急程序，但非常不幸的是，他们无法把持续俯冲的飞机恢复正常。”

声明说，随着空难调查继续进行，还将有更详细的分析出炉。

3月10日，埃塞航空一架原定从埃塞首都亚的斯亚贝巴飞往肯尼亚首都内罗毕的波音737-8飞机在埃塞境内坠毁，机上157名乘客和机组人员全部遇难。这是继去年10月29日印度尼西亚狮子航空公司同型号飞机失事之后，波音737-8飞机发生的第二起空难事故。此后，多国停飞737-8飞机及其所属的737MAX系列飞机。

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