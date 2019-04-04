我使馆提醒在法中国游客谨防盗抢

新华社巴黎4月4日电（记者杨一苗）因近期中国游客在法国遭盗抢案件频发，中国驻法国大使馆3日在官网发布公告，提醒在法中国游客提高安全防范意识、注意人身财产安全。

公告提醒中国游客行前务必仔细阅读中国驻法国大使馆网站、中国领事服务网等发布的安全提醒，了解法国机场入出境须知及海关申报物品相关规定；尽量选择有资质、信誉好的旅行社，提前了解入住酒店所在区域环境条件等信息，谨慎选择廉价酒店；在抵离酒店上下车、办理手续时，以及乘坐公交工具或在公共场所用餐时，将个人物品放在视线可及范围内，留意周围可疑人员。

公告同时建议中国游客避免携带大量现金，避免穿戴名牌服装、贵重首饰、名牌手表等，以免成为“吸引”犯罪分子的目标；妥善保管身份证件，留存护照、签证复印件以备不时之需。

对于在法自驾旅游的中国游客，公告建议选择有资质、信誉好的车行租车；行车时被“好心人”提醒车况异常时应提高警觉并谨慎应对，下车检查时要格外看管好个人财物；车上人员勿把手包放置在从车外容易看到的地方，离车游览时勿在车中留存贵重物品，以免发生被砸车抢包及遭窃等事件。

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