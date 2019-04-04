美航天局测试木卫二探测器关键天线

新华社洛杉矶4月3日电（记者谭晶晶）美国航天局日前表示，正在对木星卫星木卫二探测器的高增益天线展开测试。这一天线未来将帮助把探测器拍摄的高清图像和科学数据传回地球，是决定任务成败的关键因素之一。

木卫二，又称欧罗巴，体积与月球相仿，表面覆盖着一层厚厚的冰，其冰面下可能有一个巨大的海洋存在。这里被认为是太阳系内在地球之外寻找生命存在的“最佳地点”。

据美国航天局介绍，木卫二探测器使用的高增益天线高约3米，与标准篮球架的高度相仿，目前该天线全尺寸原型正在美国航天局兰利研究中心接受测试，主要是检验其是否满足探测任务所需的高精度指向要求。

木卫二探测器项目经理助理托马斯·马格纳在一份声明中说，相关测试将验证高增益天线能否帮助探测器将大量科学数据传回地球，以最终确定木卫二的宜居性。

美国航天局表示，对高增益天线全尺寸原型的测试将“很快”完成，并计划2020年对实际使用的高增益天线进行验收测试。

木卫二探测已被命名为“欧罗巴快帆船”。按美国航天局的规划，该探测器将在本世纪20年代发射，3至7年后抵达木星，具体旅途时长取决于所使用的运载火箭等因素。

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