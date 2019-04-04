泽连斯基和波罗申科进入乌克兰总统选举第二轮角逐

新华社基辅4月4日电（记者陈俊锋 钟忠）乌克兰中央选举委员会4日正式宣布，在总统选举第一轮投票中无候选人获得50%以上选票，得票率领先的演员泽连斯基和现任总统波罗申科进入第二轮角逐。

乌克兰中央选举委员会发布公告说，日前进行的第一轮投票的计票工作已全部结束。在第一轮角逐中，2980万符合条件的选民中有62.8%的人参加了投票。计票结果显示，泽连斯基以30.24%的得票率居首。波罗申科得票率为15.95%，位列第二。祖国党领导人、前总理季莫申科得票率为13.4%，位列第三。

选举第二轮投票将于本月21日举行。

乌克兰总统选举于3月31日举行，39名候选人参选。根据乌选举法，如果无候选人在投票中获得50%以上选票，得票率领先的两名候选人进入第二轮投票并决出最终胜者。新总统应不迟于6月3日宣誓就职，任期5年。

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