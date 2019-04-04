新华国际时评：“会说话”的国宝让世界聆听中国

新华社北京4月4日电 题：“会说话”的国宝让世界聆听中国

新华社记者韩梁

威严的龙袍、端坐的神兽、精妙的绘画……正在莫斯科克里姆林宫展出的“繁盛的18世纪”故宫珍宝展吸引大批俄罗斯观众。精心布展、创意互动，生动呈现出古中国的繁盛，让人感知中国文化的深厚底蕴。

与之相映成趣的是，今年1月，在法国巴黎的一场“博物馆奇妙夜”活动中，故宫等中国文博机构的创造力让法国文化界人士惊艳：会唱歌的《千里江山图》，以敦煌莫高窟藻井壁画为主题的微信小程序，以小篆字体为灵感的创意书签和输入法……让海外观者触摸中国文化的质感。

以故宫为代表的中国文博机构正在用更“走心”、更“灵巧”的方式向世界传播中国文化。国宝“活”起来，古老的文化“新”起来，越来越多海外受众在传统与现代的美妙融合中，感知中国文化的恒久魅力，见证不同文明交流互鉴的美美与共。

中外文博领域的数字合作、创意合作令人眼亮。以中国建筑工艺经典“榫卯”为灵感的智趣游戏《第五大发明》被法国吉美博物馆收藏，中国设计师基于《蒙娜丽莎》和敦煌壁画设计的文创作品，今后将在法国博物馆文创店开售……数字技术、互联网技术等手段的运用，让全球受众在欣赏古典中国之美时，亦能感受扑面而来的时代新风。

当抽象的文化符号变为可感的真切体验，当厚重的思想理念以新颖的方式传播呈现，传统文化就有了更多人情味和亲和力，不仅飞入寻常百姓家，也能够打破文化藩篱，进入海外民众心间。

中国文博与文创走向世界的同时，全球的文博艺术机构也在走进中国。大英博物馆淘宝开店后，不少“镇馆之宝”加进中国网友的购物车，经常断货。有网友调侃：这是要跟故宫抢生意吗？

想象一下，用着祭祀玻璃杯，涂着故宫郎窑红口红，玩着小黄鸭玩具，用着万寿龙袍围裙，这不就是海纳百川、融汇中西的和谐图景嘛！而作为文创和衍生品开发的“前辈”，大英博物馆从设计到营销的完整文创产业链，也值得中国文博机构学习借鉴。

博物馆不仅是在展示国宝，更是在传承文明记忆。文创不是在卖产品，而是在用文化和创意讲故事。中国博物馆和新文创带给世界的，是一个既深沉又飞扬，既充满历史质感又富有青春活力的“立体中国”。故事里有一个古老民族的审美品味与思想底色，也有一个东方大国的精神求索与天下情怀。

中国在用心讲故事，世界也在聆听中国故事。

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