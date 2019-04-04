俄罗斯米-26T2V直升机完成初步试飞

新华社莫斯科4月4日电（记者刘洋）俄罗斯直升机公司3日发布公报说，该机构研制的世界在役最大运输直升机米-26的最新改进型号——米-26T2V已顺利完成初步试飞。

公报说，米-26T2V是根据俄罗斯国防部要求而研制的新型重型直升机。它于2018年8月进行了首飞，目前已完成初步试飞，将交给俄国防部接受国家联合测试。

俄国防部要求米-26T2V不惧复杂的地理及气象条件，可全天候在无标识空域飞行，并能抵御敌方的火力攻击及干扰。

据介绍，米-26T2V配备了NPK90-2V机载一体化无线电电子系统，操控大幅简化，按航线飞行和返回机场等任务均可自动完成；它采用了数字化操控系统，驾驶舱内多功能彩色液晶显示屏能大幅降低飞行员负担；它还配备了“维捷布斯克”机载防御系统，能够发现和应对威胁。

米-26直升机是苏联时期研制的一款双发多用途运输直升机，也是当今世界上仍在服役的最重、最大的直升机，有效载荷为20吨，可搭载80名全副武装的伞兵。据悉，米-26T2V的动力系统、外观和飞行性能指标与米-26基本没有差别。

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