外交部：中菲就加强各领域海上合作进行富有成效的交流

人民网北京4月4日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据报道，4月3日，“美在台协会”（AIT）台北办事处发言人称，自2005年以来，美国政府就派遣包括现役军人在内的人员进驻AIT台北办事处。同日，美国务院发言人表示，美奉行一个中国政策，AIT台北办事处的安保工作由一小批美方人员和人数更多的当地雇佣人员、地方当局合作负责。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。美方在同台湾保持非官方关系的问题上是有过明确承诺的。中方坚决反对美台开展任何形式的官方往来和军事联系，此前已多次就有关问题向美方表明严正立场。

一个中国原则是中美关系的政治基础。美方以任何借口派军事人员赴台，都违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，必然给中美关系造成消极影响。我们敦促美方能够信守承诺，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，纠正错误做法，慎重稳妥地处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

问：昨天，中国和菲律宾举行南海问题双边磋商机制的第四次会议。和前三次会议相比，这次会议取得了什么新的成果？

答：在中菲两国领导人的关心下，中菲双方于2017年初正式建立了南海问题双边磋商机制（BCM）。双方通过这一平台探讨增进互信的措施，妥善处理分歧，防止并管控海上意外事件，推进海上务实合作，为促进双边关系稳定发展发挥了重要作用。昨天，这一机制第四次会议在马尼拉召开。同前三次会议一样，中菲双方就南海形势、海上活动等各自关心的问题坦诚、友好、建设性地交换了意见，取得了丰硕成果。有关情况中方已经发布了消息稿，你可以查阅。

这里我想再简要强调三点：

第一，此次会议中，中菲双方再次确认，中菲在南海有关分歧不应影响双方其他领域互利合作。有关争议和分歧，应由直接有关的主权国家通过友好磋商和谈判，以和平方式加以解决。

第二，中菲双方就加强各领域海上合作进行了富有成效的交流。同时，在不影响两国各自关于主权、主权权利和管辖权立场的前提下，双方还探讨了海上油气开发合作。

第三，中菲双方还重申致力于全面有效落实《南海各方行为宣言》，保持“南海行为准则”磋商积极势头，争取在协商一致基础上早日达成“准则”。

中方期待同菲方一道，继续落实好两国领导人重要共识精神，为维护中菲友好合作大局和南海和平稳定作出积极努力。

问：我的问题关于正在华盛顿举行的中美经贸磋商。有报道称，特朗普总统可能会宣布与习近平主席会晤的具体日期。如果特朗普总统作出宣布，中方是否准备好举行领导人会晤？刘鹤副总理在美磋商的日程是否已延长？

答：关于中美两国元首会晤，近来这样的新闻报道很多。我愿再次重申，我们注意到特朗普总统多次表示十分期待同习近平主席再次举行会晤，习主席也期待通过各种方式同特朗普总统保持沟通。

至于你问到中美经贸磋商，我能告诉你的是，目前刘鹤副总理还在美国，有关磋商仍在进行当中。

问：请问中方是否了解一名中国女子因非法闯入海湖庄园被捕事件？美国有人说她在从事间谍活动，外交部有何回应？

答：根据我最新得到的消息，当地时间4月3日，中国驻休斯顿总领馆接到美方关于一名中国公民于3月30日被捕的通报。总领馆已与当事人取得联系并提供领事协助。

问：菲律宾外交部称，多艘中国渔船接近中业岛，这侵犯了菲方主权。你对此有何回应？

答：我刚才在回答记者提问的时候已经说过了，中菲南海问题双边磋商机制昨天刚刚举行了第四次会议。会议期间，中菲双方就南海形势、海上活动等各自关心的问题坦诚、友好、建设性地交换了意见。双方秉持合作的态度探讨处理问题的办法，重申将继续开展合作并商谈促进信任的措施。我想，双方在此次会议上进行的讨论、形成的共识是对你这个问题最好的回答。

问：还是关于刚才那个问题。菲方称中国渔船接近该岛是非法的，如果中方未反对渔船的举动，那么菲方便可认为中方对有关行动是支持的。中方是否支持这些渔船的举动？

答：我刚才已经说过了，昨天中菲刚刚就南海问题在马尼拉进行磋商，磋商的气氛是坦诚、友好、建设性的，双方就各自关心的问题交换了意见，也都同意秉持合作的精神来解决有关问题。我想这已经充分说明了情况。

问：美国麻省理工学院今天发表声明称，停止与华为、中兴等企业的合作，因为美国政府正在对这些企业违反制裁情况进行调查。中方对此有何评论？

答：这个问题你似乎应该向华为和中兴公司去询问。

作为外交部发言人，我能告诉你的是，我们一向支持中国企业遵循国际规则对外开展经贸等领域的合作，同时要遵守当地法律法规。当然，我们也要求驻在国政府为中国企业提供一个公平、公正、非歧视的环境。

会后有记者问及：针对伊朗遭受严重洪灾，中方是否准备提供援助？

耿爽表示：我前天已经回答了有关伊朗遭受严重洪灾的问题。王毅国务委员兼外长已就洪灾向伊朗外长扎里夫致慰问电。如果伊方有需要，中方愿根据伊方具体需求，积极考虑提供援助。

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