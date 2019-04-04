美官员积极评价世界湾区合作发展论坛 期待湾区引领全球经济

人民网讯（盛楚宜）近日，由人民网主办、人民网美西公司承办的世界湾区合作发展论坛在美国旧金山落下帷幕。美国加州官员发贺信庆祝论坛的召开，称此次论坛是一个“资源丰富、充满活力的合作平台”。

当地时间3月29日，来自纽约、旧金山、伦敦、东京、悉尼、粤港澳等世界著名湾区及大都市圈的重量级嘉宾，围绕经济全球化、区域一体化、湾区经济可持续发展和科技创新等话题展开了深入探讨。

美国加利福尼亚州副州长埃莱妮·科纳拉基斯给“世界湾区合作发展论坛”发来贺信。信中向主办方人民网表示祝贺，并对人民网倡导组建“世界湾区合作组织”表示肯定。她称，论坛将世界各大湾区紧密联结在一起，共谋合作和经济发展。她提到，作为高科技产业之都，旧金山注重创新和多元化发展，是举办论坛的绝佳城市。

奥克兰市长莉比·沙夫在贺信中表示，此次论坛以“链接·合作·发展”为主题，城市间的链接、合作、发展将使全球湾区获益。论坛汇聚了全球六大湾区和都市圈的核心机构、顶尖企业、智库专家和经济学家，搭建起一个资源丰富、充满活力的合作平台，也将加强这些湾区在全球经济中的引领作用。

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