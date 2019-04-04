东南亚10国财政部长共谋数字化转型 支付宝应邀分享经验

人民网曼谷4月4日电（记者 孙广勇）人口和土地面积约等于中国一半的东南亚十国如何将技术红利转化为增长动力？中国经验正成为他们借鉴的方向。

4月4日，来自东南亚十国的财长们在泰国清莱开年度大会前，先就如何发展数字经济进开了闭门会，他们还特别邀请了两名神秘嘉宾进行分享，其中一名代表是蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋。这也是东南亚国家联盟首次邀请一名企业家来给财长们“授课”，另外一名嘉宾是来自世界银行的金融科技专家顾问Miguel A.Soriano教授。

井贤栋向十国财长介绍了中国的数字科技经验。在中国，支付宝大大支撑了电商贸易，促进了经济的活跃、提升了对民生的服务；以及拉平了不同地区、不同人群、贫富之间的差距。同时，数字技术的普及还解决了小企业的融资难题，甚至连路边摊也开始了数字化经营，已经有超过1500万的小微企业享受到和大企业一样的金融服务。

这些助力中国经济发展的数字科技创新，是处于发展窗口期的东南亚政府也迫切希望学习的。支付宝独家受邀去分享经验，是中国构建开放型经济新体制、与世界更广范围更深层次互动交融的一个缩影。

“与十年前相比，科技正在改变今天的世界经济格局，所以我们希望能从你这里学习经验，学习科技的创新。”听了井贤栋的分享，泰国财长阿比萨?丹迪瓦拉蓬（Apisak Tantivorawong）评价。

他还表示支付宝的“310”模式对其启发很大，并希望泰国也可以借鉴这种全流程线上贷款模式，为泰国的小微企业和经营者提供有力的金融支持 。菲律宾财长卡洛斯?多明戈斯三世（Carlos Dominguez III）则点评到“通过他们（支付宝），可以看到未来。”

据了解，东南亚的大多数国家依然是现金社会，但这里却是全球互联网普及最快，人均上网时间最长，社交媒体最活跃，年轻消费者最多的区域之一，与此同时，这里的金融基础设施相对落后，6亿人口中有超过70%的人都没有银行账户，远高于全球30%的平均水平，金融服务留有巨大空白。随着数字经济发展趋势愈加显现，越来越多的东南亚政府意识到必须通过互联网和新兴技术实现产业升级，用好数字技术红利支持经济智能化转型。

例如，印尼正在全国铺设电信基站，加快基础设施的建设；泰国执行“泰国4.0”战略提高科技在经济中的属性，新加坡实施的“智慧国家2025”计划更是目标高科技立国，在这些规划中，普及和发展移动支付，意味着这些国家可以越过现金和信用卡阶段，直接进入更加公平和普惠的发展快车道。

因此，中国对全球化的新理解、新方案进入全球视野。诸如支付宝的数字经验，正是一个很多国家想效仿学习的“中国特色”。

“数字技术红利可以转化为实实在在的经济增长、社会发展。现在进入的第三次技术革命，正在让东盟以及发展中国家迎来难得发展良机。”井贤栋表示。

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