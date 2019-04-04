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埃航空难初步调查报告出炉：飞行员按正确程序操作仍无法控制飞机

2019年04月04日17:34  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据CNN报道，当地时间4月4日，埃塞俄比亚交通部召开新闻发布会，公开了3月10日的埃塞航空空难调查报告。埃塞交通部长莫格斯称，ET302航班的飞行员反复执行了制造商提供的所有程序，但仍然无法控制飞机。

莫格斯称，经过调查得出了四个初步结论：ET302航班的飞机拥有飞行资质；飞行员有飞行资质同时参加过必要的培训；飞机起飞状态正常；飞行员执行了波音的所有程序后，依然失去了对飞机的控制。

莫格斯还提出2点安全建议，一是飞机制造商波音应该重新审查波音737 MAX 8系列机型的飞行控制系统；二是航空管理局应在确保波音对该系统的问题解决后再批准复飞这一机型。

当地时间3月10日上午，埃塞俄比亚航空公司ET302航班计划飞往肯尼亚首都内罗毕，该航班从埃塞首都亚的斯亚贝巴起飞不久后坠毁，机上149名乘客和8名机组成员无一生还，失事航班上有8名中国人。

(责编：贾文婷、徐祥丽)
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