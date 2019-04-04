【“一带一路”进行时】中国企业参与埃及新行政首都建设

央视网消息：埃及首都开罗，是一座拥有近2000万人口的城市。为了缓解开罗不断增加的人口压力，埃及政府于2015年提出了建设新行政首都计划，并已付诸实施。在整个项目中，最重要也可以说是最引人关注的部分，无疑是由中国企业承建的中央商务区项目，整体项目预计2022年竣工。这是迄今为止中资企业在埃及市场上承接的最大项目，它的成功实施将打造中埃两国在“一带一路”倡议下合作的典范。

埃及首都开罗城以东50公里处，这里本是一片沙漠地带。如今，正在如火如荼展开建设的，是埃及新行政首都建设计划中的“重头戏”、由中国公司承建的新首都中央商务区项目。

按照计划，在这片面积为50.5万平方米的范围内，12栋高层商业办公楼、5栋高层公寓楼和2座高档酒店，以及规划建设高度为385米的非洲第一高楼“标志塔”将拔地而起。

央视记者 陆隽弘：在我的身后，就是在建中的非洲第一高楼——埃及新首都中央商务区“标志塔”的施工现场。那么就在不久之前，这里是刚刚完成了“标志塔”主楼基础底板的浇筑。这个直径约70米，厚度达到5米的多边形钢筋混凝土底板，是埃及历史上最大的建筑底板。由于运用了多项中国在此方面的领先技术，因此这样体量的底板浇筑只用了38小时便全部完工，而通常情况下，同类型工程所需的时间一般都在70小时以上。38小时也一举创出了中东和非洲建筑史上浇筑超大型基础底板的最快纪录。

中国建筑埃及分公司新行政首都项目标志塔工程师 瓦力德·拉马丹：我们浇筑的标志塔底板是埃及历史上最大的建筑底板，由1.85万立方米混凝土连续浇筑而成。

中国建筑埃及分公司新行政首都项目标志塔总工程师 田伟：我们在筏板（即底板）浇筑的过程中，运用了溜槽等国内的技术，这样就大大提高了筏板浇筑施工的效率。

“溜槽”，顾名思义，就是指从高处向低处运送物料的槽，物料能在其中自动溜下。运用溜槽技术和泵送技术有机结合，输送浇筑底板用的混凝土，不仅使“标志塔”主楼基础底板浇筑时间缩短了一半，也实现了节能减排、绿色施工的目标。这也是多快好省的溜槽技术首次被带到埃及并实地运用。

中国建筑混凝土专家 王桂玲：我们采用这个溜槽法来代替汽车泵来浇筑，一方混凝土最起码能节省1.87升的柴油，整个大底板将近两万方混凝土，通过这个溜槽输送技术大概会输送一万两千方的混凝土，这两万多升的柴油就可以不需要消耗掉了。

由于当地地质气候条件特殊，“标志塔”建设过程中所涉及的很多技术参数和建造标准并无先例可循，都是由中方建设人员经过多番研究试验后最终确定的。

中国建筑埃及分公司总经理 常伟才：在埃及这个地区，特别在埃及的沙漠地区，地形条件表面上看好像是比较均匀一致的，但实际上它地下的地质年代形成非常非常复杂，所以说在这个区域建造超高层建筑，在地基处理还有它的耐久性等方面都具有一定的挑战，应该说是没有经验可循。

为保证大底板浇筑万无一失，中国施工方自主研发了沙漠气候下保证混凝土耐久性、流动性和自身密实性的“水化热”控制系统，设定了统一的混凝土配合比，并按照标志塔5米厚底板制作了125立方米“大模块”进行模拟试验，最终得出最佳温控效果。

中国建筑埃及分公司总经理 常伟才：在“一带一路”框架下，我们新首都中央商务区（CBD）这个项目应该说是中国的标准、中国的规范、中国的技术、中国的材料在这个项目上很好地体现出来了。

目前，埃及新行政首都中央商务区项目正在热火朝天的建设中，不仅商务区内大多数建筑的基础底板浇筑都将于近期内完成，同时，“标志塔”也计划在今年内攀上200米的高度。项目建成后，埃及将真正拥有世界级的现代化中央商务区，并带动埃及苏伊士运河经济带和红海经济带开发，这正是“一带一路”倡议助力“埃及2030愿景”计划的生动体现。

埃及总理 穆斯塔法·马德布利：不管从哪个方面来说，这都是一个非常令我们埃及人骄傲的工程，而且负责这个项目的中国公司是全球范围内该行业内的佼佼者，这会是一个非常了不起的工程，整个中央商务区目前在高速建设中，它将会成为埃及的标志性建筑，并且成为埃及现代化的象征。

(责编：王仁宏、曹昆)