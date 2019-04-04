连续3周喝果汁减肥 女子“水中毒”或永久脑损伤

据香港《星岛日报》4月3日报道，以色列特拉维夫一名40多岁女子为了减肥，听信一名“另类疗法治疗师”的建议，连续3星期只喝果汁和水，最终导致“水中毒”。医生说，该女子脑部可能永久受损。

报道称，该女子因为听信一名“另类疗法治疗师”，连续3周只喝水及果汁以达到减肥的效果。

而她在3周后，体重虽然减至90磅(约41公斤)以下，但却出现了低钠血症(hyponatraemia)导致的“水中毒”，需到医院进行救治。据报道，这名女子目前正留院接受观察，但医生表示，该女子的脑部可能已受到永久损害。

报道指出，在以色列，一般人不需获取资格证明，就可以自称为“另类疗法治疗师”。

低钠血症患者通常发生于参加马拉松等运动的人身上。他们因为大量引用不含电解质的水来补充水分，使血液中钠水平大幅下降，从而导致体液渗透到细胞内导致身体肿胀。而当这情况发生在脑部时，就会出现脑水肿，严重者还会抽筋、脑损伤、昏迷甚至死亡。

(责编：刘晓琰(实习生)、杨牧)