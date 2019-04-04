连续3周喝果汁减肥 女子“水中毒”或永久脑损伤

据香港《星岛日报》4月3日报道，以色列特拉维夫一名40多岁女子为了减肥，听信一名“另类疗法治疗师”的建议，连续3星期只喝果汁和水，最终导致“水中毒”。医生说，该女子脑部可能永久受损。
报道称，该女子因为听信一名“另类疗法治疗师”，连续3周只喝水及果汁以达到减肥的效果。
而她在3周后，体重虽然减至90磅(约41公斤)以下，但却出现了低钠血症(hyponatraemia)导致的“水中毒”，需到医院进行救治。据报道，这名女子目前正留院接受观察，但医生表示，该女子的脑部可能已受到永久损害。
报道指出，在以色列，一般人不需获取资格证明，就可以自称为“另类疗法治疗师”。
低钠血症患者通常发生于参加马拉松等运动的人身上。他们因为大量引用不含电解质的水来补充水分，使血液中钠水平大幅下降，从而导致体液渗透到细胞内导致身体肿胀。而当这情况发生在脑部时，就会出现脑水肿，严重者还会抽筋、脑损伤、昏迷甚至死亡。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】