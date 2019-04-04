美国将成立新审查小组 调查波音737 MAX飞机安全性

据外媒报道，当地时间4月3日，美国联邦航空管理局(FAA)表示将成立新的审查小组，调查目前遭禁飞的波音737 MAX型客机安全性，并由前美国安全高阶官员担任负责人。

据报道，FAA指出，将成立名为“联合机关技术审查”小组以“确保波音737 MAX的安全性”，该小组将由前美国国家运输安全委员会(NTSB)主席哈特执掌。据悉，审查小组的成员包括来自FAA与美国宇航局(NASA)的专家，以及国际航空有关当局。

波音737 MAX系列客机分别于2018年10月在印度尼西亚和2019年3月在埃塞俄比亚发生两起致命坠机事故，造成近350人丧生，促使全球300多架同型号飞机停飞。

FAA表示，审查团队“将全面检视波音737 MAX系列客机上的自动飞行控制系统认证”，并从不同面向评估这套系统，包括“系统设计以及飞行员与系统的互动，以评断是否符合所有适用法规，也将点出未来可能需改良之处。”

FAA官员说，审查小组和FAA何时决定让737 MAX复飞无关。波音发言人表示，公司期待与审查小组合作。发言人说：“安全性是我们设计、建造、交付及维护波音飞机的优先要务。”

(责编：刘晓琰(实习生)、杨牧)