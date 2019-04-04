被一块苹果噎住险些丧生 幼童侥幸获救却不幸脑瘫

据香港《星岛日报》4月3日报道，新西兰一名男童在托儿所吃苹果时不幸被噎住并因此窒息，送医院抢救脱离危险后，他由于左脑已经受损而无法正常走路及说话。
报道称，2016年5月，22个月大的男童Neihana Renata在托儿所吃苹果时不慎被噎住，心跳一度停止并造成大脑缺氧，他住院两个多月才出院。
由于Neihana的病情严重，他的母亲只能辞去自己的医生工作，全职照顾儿子。他的母亲说，儿子很喜欢在户外玩耍，最爱跑步及跳舞。没料到一块苹果，竟改变他了以后的日子。
Neihana的母亲表示，自己没有因为发生的事情责怪老师，但她对于为何让小朋友进食这种高风险的食物提出了质疑。她希望此事可引起大众的关注，并表示不希望再有同样的事情发生。
据报道，新西兰卫生部将苹果列为5岁以下儿童的高危食物，新西兰当局建议烹饪或磨成苹果蓉，避免儿童窒息。
另外，新西兰一个名为ChildForum的团体近日发表了一份报告，呼吁有关部门加强对食品安全、急救培训以及此类事件调查等方面的规定。
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