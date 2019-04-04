以色列区域合作部部长哈内戈比：

中以创新合作之路越走越宽

随着两国政府间建立创新全面伙伴关系，近年来中国对以色列的投资不断增加，中国公司承包了以色列多个基础设施建设项目，越来越多的中国游客到以色列观光；以色列公司也在逐步进入中国，不仅在中国下生产订单，而且为中国市场提供所需的产品，统计数据显示中国已成为以色列的重要贸易伙伴。

日前，以色列区域合作部部长哈内戈比先生接受科技日报等多家驻以色列媒体联合采访时表示，中以双方的合作是双赢的，“一带一路”倡议又为中以开启了新的合作项目。

哈内戈比高度赞扬了中国经济建设取得的成就。对于两国的经济合作前景，他表示，未来的合作会更多，因为这是双赢的合作。以色列是创新国度，中国是世界范围内在经济增长方面最突出的国家，这使得两国之间的联系非常牢固。

他说自己参观过所有中国公司在以色列承建的项目，每次参观都让他深感这些工程了不起，希望更多中国公司来以参与建设。未来两国深入合作还有更多的维度，包括农业、医药、环保、通讯等领域，合作不应有限制。

哈内戈比曾率领以色列代表团到中国参加首届“一带一路”国际合作高峰论坛。他表示，很高兴地看到以色列成为65个“一带一路”沿线国家之一，在“一带一路”倡议整体规划下有众多项目，以色列能够成为参与者。实际上，部分项目已经在以色列进行实施，这代表着中以长远合作的开始。

哈内戈比认为自己的职责是寻求以色列与周边国家能够共同发展的领域，特别是民用交流议题，让民众享受和平与稳定带来的红利。中国倡导的全球性“一带一路”建设从亚洲延伸至欧洲，能够促使阿拉伯国家与以色列在国际氛围中合作，为以色列打破地区性孤立带来了极大的机会。他说，“一带一路”能借助阿拉伯国家的资金、以色列的创新技能和中国基础设施建设的经验，实现中国、以色列和阿拉伯国家三方共赢。

谈及中以创新合作，哈内戈比最后表示，中国意识到创新是国家经济未来平衡增长的关键，以及创新对经济的重要性，而以色列在创新方面在全球独树一帜，因此两国间的合作越来越广泛。以色列总理亲自牵头中以创新合作联合委员会。联合委员会机制目前仍在开展工作，同时具有巨大的潜力。以色列65%的出口基于高技术，这意味着创新对以色列经济尤为重要。以色列渴望参与中国以及世界上其他国家为发展而做出的努力。

(科技日报特拉维夫4月3日电)

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