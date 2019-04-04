NASA期望美宇航员2033年登陆火星

中国专家：发射时机最佳，面临困难不少

据物理学家组织网4月2日报道，美国国家航空航天局(NASA)局长吉姆·布里登斯廷周二在国会的听证会上对国会议员们表示：“我们希望在2033年实现载人火星着陆。为实现这一目标，我们的登月计划需要加快推进。”

对此，中国科学院国家天文台研究员、被称为“火星叔叔”的郑永春博士对科技日报记者说：“NASA2033年实现载人火星登陆有可能实现，但仍面临不少困难。”

火星和地球之间距离遥远，任何往返火星的航天任务至少需要两年时间，单到达火星就需要6个月；而到达月球仅需3天。

据郑永春介绍，只有当火星与地球位于太阳的同一侧时，才能发射火星探测器，进行火星往返。这种情况大约每26个月发生一次，因此，2031年、2033年是载人登陆火星的最佳时机。

太空网的报道指出，NASA此时提出登陆火星的时间节点具有极强的政治意义，今年是特朗普第一届任期的最后一年。

不过，许多专家和立法者担心，鉴于波音公司正在建造的新一代重型运载火箭——太空发射系统(SLS)的研发进度严重滞后，NASA可能无法在此日期前完成任务。

2017年的NASA预算法案，将2033年实现首次载人登陆火星作为目标，但当时，NASA在其火星路线图中提到的是不太确定的“21世纪30年代”。

郑永春说：“商业航天越来越成熟，SpaceX已经研发了可重复利用的火箭和飞船，将承担载人往返空间站的任务，马斯克甚至提出要在火星上退休，这些商业力量将会助推载人登陆火星早日实现。因此，NASA2033年实现载人登陆火星有可能实现。”

据郑永春介绍，2014年12月，“猎户座”载人飞船首次绕地球试飞取得成功，飞船经受住了每小时30000千米的高速地球再入和2300摄氏度的高温，这种飞船已经具备了载人登陆月球、小行星和火星的绝大部分功能。而且，今年3月，SpaceX的载人“龙”飞船首次试飞成功，与国际空间站成功自动对接并安全返回地球，也极大地提振了美国登陆火星的信心。

不过，郑永春也表示，2033年实现载人登陆火星还面临不少困难。比如，未来载人登陆火星时，航天员、登陆舱和物资设备重量更大，降落伞难以起到有效的减速作用，除太空起重机之外，还需要研发更先进的火箭反推和自主控制技术，才能实现有效的平稳减速。

此外，由于没有全球性磁场，火星上的太空辐射要比地球上空的国际空间站、月球基地，都要强得多，对航天员的身体伤害和健康风险也要高得多，科学家也需要研制更好的辐射防护技术。

(责编：刘晓琰(实习生)、杨牧)