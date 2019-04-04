美国：芝加哥对迁徙鸟类威胁最大

据估计，美国每年有大约6亿只飞鸟会因撞到建筑物而死亡，城市中的明亮灯光被认为是引诱它们“自杀”的罪魁祸首。康奈尔大学研究人员最近列出了针对美国迁徙鸟类的危险城市排行榜，芝加哥名列榜首，成为这些鸟类最需警惕的地方。

康奈尔大学鸟类学实验室研究人员将显示光污染水平的卫星数据与测量鸟类迁移密度的雷达数据相结合，展开调查后列出了该排行榜。他们1日在《生态与环境前沿》杂志上发表研究报告称，鸟类在迁徙过程中会被城市高楼的炫目灯光吸引而迷失方向，进而撞上这些高楼大厦，位于鸟类迁徙路线上的城市，多会对它们构成威胁。

由于许多鸟类在春、秋两个季节的迁徙路线会有所变化，因此这份危险城市榜单排名会随季节而略有变化。在春季，数十亿只飞鸟会在洛矶山脉和阿巴拉契亚山脉之间穿过美国，因此美国中部的城市多会名列危险城市榜单之上。此外还有一些鸟类会沿着美国西海岸迁徙，对它们来说洛杉矶则是一个危险地区。而在秋季，大多鸟类的迁徙路线会偏向大西洋沿岸，因此有部分东部城市也会位列榜单之上。

但总体上来说，无论季节如何，位于迁徙路线中心地带的三个大城市——芝加哥、休斯顿和达拉斯，对迁徙鸟类来说都是最危险的地方，其中芝加哥排名榜首，休斯顿和达拉斯则位居二、三位。

为更好保护迁徙鸟类，美国鸟类保护组织奥杜邦协会推出了“熄灯”计划，号召城市高层建筑物的业主和管理人员在迁徙鸟类飞经该地区的季节关闭多余的照明，为它们提供更安全的迁徙通道。芝加哥、纽约等多个大城市都响应了这一倡议。

康奈尔大学领导该研究项目的凯尔·霍顿指出，不仅高楼大厦的灯光会迷惑迁徙中的飞鸟，普通住宅的灯光同样会对它们造成威胁，估计每年有25万只飞鸟会因撞到这些民宅而死亡。他建议人们在不需要开灯的时候尽量不要开灯，这样不仅节约能源，也会在保护迁徙鸟类运动中发挥重要作用。(记者刘海英)

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