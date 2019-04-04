警方：新西兰枪击案枪手将面临50项谋杀指控

综合报道，当地时间4月4日，新西兰警方发表声明称，克赖斯特彻奇枪击案的澳大利亚籍枪手将在5日的二审中面临50项谋杀指控、39项谋杀未遂指控。

当地时间3月16日，新西兰克赖斯特彻奇，被控参与克赖斯特彻奇清真寺枪击案的嫌犯在当地法院出庭受审，他被控谋杀罪。

报道称，4月5日，克赖斯特彻奇枪击案嫌疑人将通过视频连线，在克赖斯特彻奇高等法院二次受审。

一名警方发言人称，除了上述89项指控，警方还在考虑其他指控。目前，这名28岁的澳洲男子被关押在位于Paremoremo的奥克兰监狱。

据报道，5日的庭审大部分都是不公开审理，意味着公众无法进入法庭旁听。克赖斯特彻奇高等法院已经收到了12家国内外媒体入庭拍摄嫌疑人的申请，但都被主审法官Cameron Mander拒绝。

法官Mander称，这一要求没有变化，直到新的法庭令出台。据悉，嫌疑人在3月16日首次出庭时，法庭曾允许媒体拍摄该男子出庭的照片，但要求发布前必须嫌疑人遮挡面部。

3月15日，新西兰克赖斯特彻奇的两座清真寺发生了新西兰历史上最惨重的枪击事件。澳大利亚籍枪手向清真寺内人群扫射，造成50人死亡，其中最小的遇难者只有3岁。

(责编：刘晓琰(实习生)、杨牧)