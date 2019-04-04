哈萨克斯坦新总统高度赞扬“一带一路”倡议

哈萨克斯坦总统哈斯穆·托卡耶夫日前在接受《俄罗斯报》采访时表示，哈萨克斯坦是世界上最大内陆国家，“在维护哈萨克斯坦居于欧亚大陆中央的重要地缘战略地位方面，‘一带一路’倡议具有特殊意义”。

即将访俄的托卡耶夫总统在回答《俄罗斯报》记者提问时称，中国提出的“一带一路”倡议，将促使中国与有关国家的年贸易额在未来10年内增加到2.5万亿美元。目前，世界上很多国家成为该倡议参与者。根据中方提出的倡议，新的国际金融机构亚洲基础设施投资银行已经运作。托卡耶夫强调，“一带一路”倡议的实施，有助于加强联通欧亚大陆东西南北的哈萨克斯坦作为过境运输国的战略地位。因此，对于习近平主席2013年访哈时提出的、以共商共建共享为原则的这一倡议下的项目，哈都积极参与。他说，新的亚欧陆路、海上运输走廊一旦建成，哈进口商品的运输成本将大幅降低，时间也大大缩短。

托卡耶夫认为，俄罗斯是欧亚大陆面积最大的国家，参与中国“一带一路”倡议的前景令人印象深刻。俄哈正在探讨“西欧—中国西部”国际运输走廊建设，打造所需的中转与物流基础设施、海空现代化港口，创建新的生产设施。其中，一个重要的项目可能是建造一条欧亚高速铁路。哈萨克斯坦将坚定支持“光明之路”战略与“一带一路”倡议实施对接，在本国领土上实施“一带一路”倡议下的一系列大型项目，通过发展运输、物流基础设施，扩大与中国和整个欧亚地区之间贸易、经济往来。他说，霍尔果斯国际边境合作中心、霍尔果斯—东门自由经济区的建设，为哈中工业、物流合作带来新机遇。

托卡耶夫还高度肯定“一带一路”倡议同欧亚经济联盟的发展规划相结合，称其可以为整个欧亚空间的经济发展提供新动力。他说，哈萨克斯坦和俄罗斯都是全球运输和物流中心，二者对接将把各国更加紧密地联系在一起。(记者韩显阳)

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