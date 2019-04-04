电子烟或诱发癫痫病？美食品药品管理局：正调查

据台湾联合新闻网报道，当地时间4月3日，美国食品药品管理局(FDA)表示，卫生官员正在调查电子烟是否可能诱发某些使用者出现癫痫。不过该机构强调，目前仍不清楚电子烟是否该为此负责。

报道称，FDA正在研究35起电子烟用户癫痫发作的案例，对象多为年轻人。FDA表示，他们对此有顾虑，并鼓励民众利用网站反馈相关问题。

资料图：男子抽电子烟。 中新社记者 陈文 摄

相关案件可追溯自2010年，FDA毒物控制中心接获来自全美的相关通报。监管单位表示，他们发现电子烟使用者癫痫发作的案例从2018年年中开始增加，不过只占电子烟使用民众的极小比率。

据报道，多数电子烟将经调味的尼古丁溶液加热变成可吸入的蒸气。尼古丁中毒可能导致癫痫发作、抽搐、呕吐和脑伤。FDA曾警告，如果婴儿与幼童意外吞食尼古丁溶液，可能造成致命性的尼古丁中毒。

癫痫通常持续几秒钟或几分钟，很少会留下长期伤害，但这是神经失调的征兆，需要医疗关注。

经动物实验研究发现，尼古丁与大脑过度亢奋有关系。纽约州一癌症研究所的毒理学家戈尼威茨表示，目前需要进一步了解哪些种类的电子烟可能释放足以造成癫痫的尼古丁浓度。

美国电子烟协会发言人康力认为，电子烟和少数癫痫病例的关系不明，FDA的说法相当不负责任。他表示：“如果过去十年数百万名电子烟的成人消费者未通报任何癫痫问题，这才是高度异常。”

这并非FDA首次提出电子烟的健康风险。此前，FDA曾警告电子烟电池加热过度，可能造成罕见烧烫伤和爆炸的情况。

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