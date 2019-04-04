美国看病贵！25%受访者没钱治病 近半数担心重病破产

据美国《世界日报》报道，当地时间4月2日，由美国非营利医疗费用研究机构“西区健康”(West Health)与盖洛普民调(Gallup)公布的联合民调统计指出，2018年，美国民众为付医药费，总共借款880亿美元(约合5906.7亿元人民币)；约有25%的受访者表示健康其实有问题，但没钱去医院；另有近半数受访者则说，万一他们遇到昂贵的医药费账单，可能就要破产。

该调查结果指出，约有25%的美国受访民众表示，为了筹措医疗费用开销，必须在生活其他方面缩衣节食。

盖洛普民调资深研究员威特尔斯(Dan Witters)表示，研究结果显示，如今有人数庞大的民众延迟就医，或根本不敢看病，也有很多民众必须借钱才有办法缴付医药费。

他说：“能够躲得掉美国昂贵医疗保险价格危机的美国民众，根本寥寥无几。”

据美国联邦政府数据，在2017年，美国民众平均每人的医药费开销为10700美元(约合人民币71825元)，这个数目远远超过其他国家民众的医药费开销。

就如何降低医疗费用开销，尤其是处方药不断涨价的问题，“西区健康”策略长赖什(Tim Lash)表示：“在目前美国政治环境底下，我们经常把注意焦点放在政策与立法上头，而不是真正需要根除的问题本身。”

该调查还发现，约有45%受访美国民众表示，担心自己万一出现重大健康问题，恐怕将面临破产。统计结果发现，家庭年收入18万美元(约合120.8万元人民币)的民众中，也有三分之一存有这种忧虑。

当受访民众被问到是否认为美国医疗保险制度在世界各国当中排名居冠时，答案呈现政党差异。统计结果显示，在共和党受访者当中，有67%认为相信美国医疗保险制度领先世界各国，但在民主党受访者中，持相同看法的却只有38%。

主持这项民调的研究人员指出，虽然美国人民对于医疗保险有着复杂的感受，民众看法也出现分歧，但有个现象却是非常明显的，那就是昂贵的医药费用让美国人的焦虑感受随之大幅增加。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)