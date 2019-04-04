韩国原被征劳工诉讼律师团宣布追加起诉日企

据日本共同社报道，支援韩国原被征劳工等在韩起诉日本企业的律师团及市民团体4日召开记者会，宣布将对日企进行追加起诉。

原劳工诉讼律师团称，包括遗属在内的共31人将于4日对日本焦炭工业公司(原三井矿山)等4家日企提出8起追加诉讼。律师团称，追加诉讼的被告企业还包括日本制铁、三菱重工和不二越。

2018年10月韩国最高法院终审判决勒令日本制铁(当时名为新日铁住金)支付赔偿以来，原告在下级审理中接连胜诉，报道称日企在此次追加诉讼中败诉可能性较大。

据报道，这是终审判决后首次针对日本企业的集体起诉。在韩国西南部光州，募集追加诉讼参加者的其他市民团体3月31日透露已收到239份申请，预计规模将进一步扩大。

除此次的起诉外，韩国国内目前至少还有12起同类诉讼正在接受审理，包括遗属在内的原告约达920人。其中2起被告为多家企业，其余10起的被告企业为日本制铁、三菱重工、不二越和日立造船4家。

有关一系列诉讼，起诉日本制铁、三菱重工和不二越获胜的原告方已扣押3家企业的资产。然而日本政府警告若企业出现实际损失将采取对抗措施，资产的变卖申请尚未着手。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)