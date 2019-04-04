脸书5亿用户资料被存云端恐外泄 官方紧急移除

综合报道，近日，网络安全公司“UpGuard”的研究员发现，社交媒体脸书(Facebook)逾5亿储存在亚马逊公司的云端系统内的用户资料或遭外泄。当地时间4月3日，脸书官方表示，已经由亚马逊公司的云端服务器移除含有其用户数据的数据库。

根据“UpGuard”的报告，两家与脸书合作的第三方开发商将这些用户数据存在由亚马逊公司开发的云端数据库。但这种作法将使所有人都可以下载相关数据，具体受波及的脸书用户人数还不清楚。

资料图：当地时间2018年4月10日，在美国国会，社交媒体平台脸书的首席执行官马克·扎克伯格就脸书数据被滥用等问题道歉。 中新社记者 邓敏 摄

“UpGuard”的网络风险小组称，总部设在墨西哥市的数据平台“Cultura Colectiva”将5.4亿笔脸书用户数据公开储存在云端服务器，数据内容包括用户的身份证号码、留言与账户名称等。

另一个名为“At the Pool”的数据库则列出约2.2万用户的姓名、密码和电子邮件地址。

脸书发言人表示：“我们已设法移除有问题的数据库，但我们还在调查那里究竟储存了哪些资料，”他还称，“脸书政策规定，禁止将用户数据储存在公开数据库。一获得警示，我们就与亚马逊合作，移除了该数据库。在我们的平台上，我们致力于与开发商齐力保护用户数据。”

据悉，这家社交网站巨头已遭受连串与隐私权有关的问题打击。2018年，有黑客利用其平台的漏洞，让近5000万用户的讯息曝光。

自此之后，脸书遭受严格审查。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)