美众院民主党人要求国税局提供特朗普纳税记录

综合报道，美国民主党人正式开始在所得税问题上对总统特朗普展开攻势。当地时间4月3日，美国众议院筹款委员会主席理尼尔致信美国国税局(IRS)，要求其提供总统特朗普过去6年的税务记录。这将是继“通俄门”之后，民主党人对特朗普开辟的“新战线”。

资料图：当地时间2019年1月3日，美国众议院当选议员集体宣誓就职。中新社记者 沙晗汀 摄

据报道，尼尔担任主席的筹款委员会主要负责税务等问题。在信中，尼尔援引了一项鲜为人知的国税局规定，要求获得特朗普从2013年到2018年6年间的税务记录。他还要求提供特朗普名下8个商业实体的税务记录。

尼尔解释称，这是他领导的委员会的监督职责所在。他在信中写道：“根据当前规定，在任总统的个人税务情况需强制接受审查，但这只是IRS的政策，而非联邦税务法规......有必要由众院筹款委员会来决定相关审查的规模，并决定是否对总统在报税时申报的商业活动进行审查。”

尼尔要求国税局在4月10日前，也就是一周内做出回复。

对于尼尔的要求，特朗普晚些时候回应说，他“不倾向于”交出自己过去6年的税务记录，因为其税务记录仍在被审计中。

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，根据美国国税局内部规定，只有国会联合税务委员会，以及众院筹款委员会主席和参院的金融委员会主席有权要求任何个人的税务记录。由于参院金融委员会主席格拉斯利此前表示不愿这样做，这个“重任”就落在了尼尔身上。

但实际上，据CNN报道，这个决定不是这么容易就做出的。长期以来，民主党内部就是否应在个人税务问题上对特朗普穷追猛打一直存在争议。作为一个“务实派”，尼尔更希望与白宫合作，推进基础设施建设等双方能达成一致的议题，而非发起一场高度政治性、争议巨大的战斗。

然而， 尼尔受到委员会内部自由派民主党人的巨大压力。在3日的声明中，他强调，“我确信这样做是在法律框架内履行监督权力。”

有分析指出，这可能会演变成一场长期的法律战，并一直持续到2020年总统大选后。在大选中，个人税务问题也势必会被再次提及。目前已有美国国会议员呼吁立法，强制每个总统参选人公布纳税记录；已经宣布参选的多位民主党人也已提前公布了自己最新的纳税记录。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)