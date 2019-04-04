中国玉树地区援建尼泊尔的一所学校正式交接

中国青海省玉树藏族自治州政府、红十字会捐建的尼泊尔斯热贾纳嘎烈雅(Shree Janakalyan)高级中学在3日挂牌，并正式移交给校方使用。

该校所在的加德满都博达哈大佛塔区域也是在尼藏胞的一个聚居点。尼泊尔2015年大地震导致该校约1400名学生失去校舍。

在玉树有关方面的支持下，包括新教学楼修建及旧楼翻新、购置课桌椅等事项在内的援建项目顺利完成。

玉树州政协副主席张国强在挂牌仪式上说，玉树在2010年4月14日经历了7.1级地震，所以我们切身感受过地震带来的灾难性影响，也充分感受了“一方有难，八方支援”的大爱力量。这座学校的建成，再次见证了中尼两国之间的友好关系，见证了玉树和加德满都两个地区之间的友谊。

该项目的监管单位是“尼泊尔—中国凯拉斯文化促进发展协会”。该协会执行会长曹国锋表示，在尼泊尔新年即将到来之际，这所学校是玉树地区人民给孩子们带来的一份“新年礼物”。衷心希望师生们在新的学校里一切顺利。

该校一名叫阿迪卡里的学生告诉记者，自己非常喜欢这些新教室、新桌椅，感觉自己学习动力更足了。

尼泊尔教育部官员、中国驻尼泊尔大使馆代表等参加了揭牌仪式。(记者 张晨翼)

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