两德统一29载 默克尔坦言东西部仍存在结构性差距

今年是两德统一29周年，德国总理默克尔3日表示，东部新联邦州这些年来取得了巨大的建设成就，但对于东西部之间仍旧存在的结构性差距的不耐烦感也在增长。她表示，必须对此加以重视，并确保东西部差距不再进一步扩大。

默克尔当天是在图林根州诺伊迪腾多夫与东部各新联邦州州长举行集体会晤后作出上述表示的。

资料图：德国总理默克尔。 中新社记者 彭大伟 摄

2020年，德国将纪念两德统一30周年。对于勃兰登堡、梅克伦堡-前波莫瑞、萨克森、萨克森-安哈尔特、图林根和柏林这六个新联邦州，默克尔表示，在这些州实现了令人难以置信的建设成就，而这种成就在德国西部也许不总能得到人们的理解。

“这段时期做到了很多事，但当然，对于一如既往存在的结构性差距的不耐烦情绪也在增长。”默克尔表示，正因如此，必须对这一问题加以重视，以使得东西部差距不再进一步扩大。

谈及未来的具体措施，默克尔表示，德国联邦政府将与各州协调欧盟结构与投资基金的使用，以在经济结构较弱的州和经济结构较强的州之间取得平衡。

同时，默克尔还对东部联邦州希望有更多联邦政府机构到东部落户的意愿表示了支持。她表示，联邦政府已承诺在未来十年内为东部褐煤产区提供5000个工作岗位。联邦内政部长此前已强调，此举不仅将造福褐煤产区，更将惠及整个东部新联邦州。

默克尔当天还与东部联邦州州长们讨论了生活条件均等化、移动网络建设、宽带建设等议题。

德国哈勒莱布尼兹经济研究所(IWH)今年3月的一份最新报告显示，在经济发展上，德国东部和西部仍存在显著的差距，其中最为突出的是生产效率。93%的德国前500强大型企业集团总部都位于西部。不过，报告亦指出，目前东部人口净流出现象已得到遏制。(记者 彭大伟)

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