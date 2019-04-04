联合国报告：医疗卫生机构缺水影响全球20多亿人

世界卫生组织和联合国儿童基金会3日发布报告说，全球有四分之一的医疗卫生机构缺乏基本供水服务，影响到20多亿人，尤其在最不发达国家仅有55%医疗卫生机构拥有基本的供水服务。

这份名为《医疗卫生机构中的供水、环境卫生和个人卫生（水卫项目）》的报告首次对医疗卫生机构的水卫项目作了全球综合评估。

除缺乏基本供水服务外，报告还发现，有五分之一的医疗卫生机构缺乏环境卫生服务，许多卫生中心甚至缺乏基本设施来保障手部卫生、安全隔离及处置医疗废物，由此受影响的人口也高达15亿人。

报告称，这些基础服务和设施对预防感染、减少耐药性传播及提供高质量护理至关重要，尤其对保障安全分娩必不可少。

联合国儿基会执行主任亨丽埃塔·福尔表示，医疗卫生机构供水、环境卫生、个人卫生服务等缺失，会极大增加母婴感染和死亡风险。据世卫组织和联合国儿基会统计，每年全球有100多万例死亡与不洁净分娩有关，26%的新生儿死亡和11%的孕产妇死亡由感染导致。

在今年5月的世界卫生大会上，各国政府将就一项关于医疗卫生机构供水、环境卫生和个人卫生的决议展开辩论。这一决议早前已获得世卫组织执行委员会一致通过。（记者 刘曲）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)