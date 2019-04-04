美威瑞森公司启动5G手机网络服务

美国电信运营商威瑞森公司3日宣布在美国两个城市启动5G（第五代移动通信技术）手机网络服务，最快速度有望为4G网络的10倍。

该公司发布新闻公告称，美国明尼阿波利斯市和芝加哥市的市中心部分地区可使用这一服务，最高速度可达1Gbps（吉比特每秒），约为4G网络峰速的10倍，延迟小于30毫秒，但网络通常下载速度为450Mbps（兆比特每秒）。在5G网络覆盖区之外，用户手机将自动切换为4G LTE（即4G的长期演进版本）网络。

美国电话电报公司去年12月宣布在美国12个城市试点5G网络，但该公司发送给部分用户手机的信号被标记为“5G E”信号，即所谓“5G进化版”，被威瑞森等竞争对手指责并非真正的5G网络服务，相关服务仍在4G网络运行。

今年2月，威瑞森宣布今年将在至少30个美国城市推出5G服务，但该公司总裁兼首席执行官汉斯·韦斯特贝里说2021年以前不大可能有太多收入。（记者周舟）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)