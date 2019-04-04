法国卢浮宫将推出获邀者携同伴夜赏馆藏活动

法国卢浮宫博物馆3日说，该馆将在4月30日推出“浪漫一夜，独自欣赏蒙娜丽莎”活动，一名被邀请者可以携一名同伴夜游卢浮宫。

博物馆活动负责人贝娅特丽克丝对媒体说：“人们都梦想独自在卢浮宫游览，在静夜中欣赏馆藏。本次活动的目的是让人们真正感受展品的魅力，让艺术直达人心。”

为庆祝卢浮宫的玻璃金字塔建成30周年，卢浮宫和住宿分享平台爱彼迎合作推出这一活动。主办方在网站上提出“为何你是蒙娜丽莎活动的最佳被邀者”的问题，有兴趣的网友需在4月12日之前答题，一名最佳答题者将有幸获邀夜游卢浮宫。

卢浮宫博物馆介绍说，本次活动仅是开始，5月份至年底，卢浮宫和爱彼迎将推出一系列私人订制参观和音乐会，让游客从全新角度了解卢浮宫。

卢浮宫位于法国巴黎市中心。其管理部门的统计显示，卢浮宫2018年共接待参观者1020万人次，打破2012年970万人次的历史纪录。 （记者唐霁）

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