比亚迪在美生产的第300辆电动大巴下线

中国比亚迪公司3日在其位于美国加利福尼亚州兰开斯特市的工厂举行剪彩仪式，庆祝公司在美生产的第300辆电动大巴下线。
兰开斯特市长雷克斯·帕里斯出席当天活动。帕里斯将第300辆电动大巴下线称为比亚迪美国公司的“一个里程碑”。他说，当初比亚迪选择在此建厂时曾有人表示质疑，如今事实证明比亚迪通过不断努力让人们的生活变得更美好。
帕里斯表示，比亚迪美国公司已为当地提供了数百个薪资待遇上佳的工作机会，随着工厂产能扩大，客户稳步增加，电动卡车、电动叉车乃至云轨等新产品下线，未来将有更多机遇。
中国驻洛杉矶总领馆副总领事施远强在讲话中说，作为第一家在美国建厂的中国汽车制造商，比亚迪不仅自身取得了商业成功，还为当地经济和社会发展做出了突出贡献。
比亚迪于2013年在兰开斯特建厂。截至目前，比亚迪美国公司工厂员工超过750人，产品行销美国13个州和加拿大4个省。（记者黄恒 谭晶晶）
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