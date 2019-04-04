世界旅游理事会全球峰会在西班牙塞维利亚举行

2019世界旅游理事会全球峰会2日至4日在西班牙南部城市塞维利亚举行。全球1600多名旅游事务政府官员和旅游业代表参会，探讨旅游业未来面对的创新和变革机遇。

本届峰会的主题是“变革者”。世界旅游理事会主席格洛丽亚·格瓦拉说，在未来数年内，旅游业将在全球范围内推动创造上亿个工作岗位，同时，人们将致力于寻找更加可持续的旅行方式，注重对自然环境和旅行目的地原生区域的保护。

中国是峰会热门话题之一，本届峰会举办“中国：一颗冉冉升起的新星”等专题讨论会。

西班牙旅游国务秘书伊莎贝尔·奥利弗在接受新华社记者采访时表示，中国游客很喜欢西班牙的自然风光和民俗风情，西班牙下一步准备在中国大力推广乡村旅游。

世界旅游理事会成立于1990年，是全球旅游业的商业领袖论坛组织，总部设在伦敦。（记者 郭求达）

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