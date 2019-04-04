阿联酋2018年维持中东北非最大贸易国地位

世界贸易组织最新报告显示，2018年阿联酋进出口贸易总额达到2.2万亿阿联酋迪拉姆（约合5990亿美元），较2017年有所下降，但仍然维持其中东北非地区最大贸易国地位。

根据《全球贸易数据与展望》报告的数据，阿联酋2018年商品出口总额达3460亿美元，占全球出口总额的1.8%，为第16大出口经济体；阿联酋2018年商品进口总额2530亿美元，占全球进口总额的1.3%，为第20大进口经济体。

该报告显示，除阿联酋之外，中东北非国家中仅有沙特阿拉伯和土耳其分别进入了全球30大出口经济体和进口经济体。其中沙特2018年出口总额达到2990亿美元，占全球出口总额的1.5%，位列第21大出口经济体；土耳其2018年进口总额达到2230亿美元，占全球进口总额的1.1%，为第25大进口经济体。

据阿联酋当地媒体分析，阿联酋2018年贸易总额有所下降主要由美国对伊朗的贸易制裁、世界主要经济体之间的贸易争端和地区地缘政治形势等因素造成。（记者苏小坡）

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