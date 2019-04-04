国际货币基金组织警告说提高关税挫伤全球经济

国际货币基金组织在3日发布的《世界经济展望报告》分析章节中说，关税并非是影响双边贸易平衡的主要因素，大幅提高关税将对全球经济产生负面影响。

报告认为，在过去20年，双边贸易差额主要是由宏观经济因素驱动，其中包括财政政策、人口结构和国内需求等。相比之下，由于许多国家关税水平已经很低，而且互惠性减税也抵消了一部分影响，关税对双边贸易所产生的作用要小很多。随着全球价值链成为世界经济的主要特征，提高关税不仅挫伤相关国的产出和就业，还会损害价值链上下游其他国家，给全球经济带来负面影响。

报告特别指出，对特定贸易伙伴提高关税对一国总体贸易平衡几乎没有影响。因为对特定贸易伙伴征收关税只会使贸易流量转移到其他国家，总贸易差额大体上仍保持不变。

报告认为，各国应着眼于调整宏观经济政策以保持贸易平衡。同时，继续推动自由和公平的贸易往来，取消关税并减少非关税贸易壁垒。此外，实施再培训和就业援助等政策，完善社会保障体系和再分配税收优惠制度，让贸易收益得到广泛分享。（记者许缘 熊茂伶）

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