哈萨克斯坦总统表示将延续与俄罗斯友好关系

哈萨克斯坦总统托卡耶夫3日在俄罗斯首都莫斯科表示，哈俄关系符合两国利益，将尽最大努力延续哈俄友好关系。

托卡耶夫当天抵达莫斯科开始对俄罗斯进行正式访问并与俄罗斯总统普京举行会谈。这是托卡耶夫就任哈总统以来的首次正式出访。

普京在与托卡耶夫会谈后举行的新闻发布会上说，会谈务实且具有建设性，完全符合多年来两国间形成的优良传统。他说，俄哈在各领域合作经验丰富，两国政府间已签署450多份文件。双方还提出一系列重大目标，以加强两国关系。

托卡耶夫表示，哈俄关系始终保持良好发展势头，这样的关系完全符合两国国家利益。他说：“我将尽最大努力，保证哈俄友好关系的延续，巩固两国人民之间的友谊。”

会谈期间，两国总统还就国际和地区问题、欧亚一体化进程等问题深入交换意见。双方还同意根据国际法的规定，在“阿斯塔纳进程”框架内继续协力解决叙利亚冲突。（记者张骁）

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